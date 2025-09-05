ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кюстендилско школо е част от програмата "Училище за пример"
Самата праграма подкрепя училищата в подобряване на преподаването и ученето чрез менторска подкрепа и споделяне на добри практики. Подпомага изграждането на силна училищна култура, основана на сътрудничество, доверие и високи очаквания, насърчава прилагането на иновативни подходи, базирани на данни и доказани резултати. Освен това изгражда устойчив модел за работа в екип, който включва всички участници в образователния процес.
Екипът на училището в Кюстендил вече е участвал в седемдневно обучение. "Заедно с още десетки учители и директори от различни краища на България имахме възможност да обменим опит, да споделим добри практики и да потърсим нови отговори на въпроса как училището може да даде на децата реални умения за живота и да ги направи уверени в собствените си сили“, посочиха от учебното заведение.
В рамките на обучението екипът от Кюстендил е успял да изведе своите основни цели за предстоящата учебна година. Обсъдили са как като екип ще работят, за да постигнат целите и по какъв начин ще внесат новите методи в часовете.
"Вярваме, че чрез тях ще успеем да променим нагласите на учениците към ученето – да открият смисъл в знанията, да се чувстват мотивирани и да постигат по-високи резултати“, споделиха още от училището.
От началото на новата учебна година в Основно училище "Професор Марин Дринов“ ще стартират нови клубове, които ще развиват в учениците критично мислене, креативност, работа в екип, умения за успех в съвременния и променящ се свят.
