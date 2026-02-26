Среща с наследници на участник в 13-и Рилски пехотен полк се проведе в Кюстендил, предаде. Цветанка Джонева и брат ѝ Васил Стойнев Георгиев разказаха за живота и бойния път на своя баща – Стойне Георгиев Скендерски, участник във Втората световна война.Инициатор и организатор на родолюбивата инициатива е Народно читалище "Ген. Владимир Заимов 2013“, което продължава да работи за съхраняването на историческата памет и българския дух.Стойне Георгиев Скендерски е роден на 21 август 1923 г. в село Друмохар, община Невестино. Починал е на 23 ноември 1995 г. Участвал е във Втората световна война като кандидат-подофицер във Втора тежкокартечна рота на 13-и Рилски пехотен полк. Сражавал се е в боевете при Пчиня и Страцин – едни от тежките сражения за българската армия през този период.По време на военните действия Скендерски е бил тежко ранен. По думите на неговите наследници той е оцелял по чудо, след като му е била оказана помощ в критичен момент. Раната оставила трайни последици – единият му крак останал по-къс с няколко сантиметра, а болката го съпътствала през целия му живот.За участието си във войната получил ордени и грамоти, както и пенсия като военен инвалид. Според неговите деца обаче той не е отдавал особено значение на отличията. Стойне Скендерски не е бил член на БКП и не е заемал привилегировани постове, но е останал в паметта на близките си като честен, трудолюбив и достоен човек.След войната той се утвърдил като уважаван жител на родното си село и бил председател на организацията на ветераните от войните в Друмохар. Ветераните редовно отбелязвали годишнини и почитали паметта на загиналите си другари.По време на срещата бяха представени документи и снимки, свързани с военната служба и житейския път на Скендерски. Цветанка Джонева, която се занимава с писане и рисуване, подари своя картина на клуба на запасните офицери в знак на признателност към воините.Творбата бе приета от Боян Милушев – председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Кюстендил.Срещата премина с разкази и спомени, които подчертаха значението на съхраняването на историческата памет и предаването ѝ на следващите поколения.