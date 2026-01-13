Община Кюстендил отдаде под наем сграда за нуждите на Народно читалище "Васил Левски“ в ромския квартал "Изток“, предаде. Имотът е с предназначение за здравно заведение и ще бъде ползван срещу месечен наем от 25,56 евро без ДДС, за срок от пет години. Всички разходи, свързани с текущата поддръжка, ремонтите и експлоатацията на сградата, ще бъдат за сметка на читалището.Народно читалище "Васил Левски 1965“ е създадено през 1965 година като културно-просветно сдружение, изградено върху принципите на демократизма, доброволността и автономността. Основната му цел е да обогатява културния живот на хората и да възпитава и утвърждава националното самосъзнание.От създаването си до днес читалището се утвърждава като духовен център на местната общност. Мисията му е свързана със създаването, опазването и разпространението на духовни ценности, развитието на творческите способности и задоволяването на културните потребности и интереси на гражданите. Читалището подпомага и организира културни, спортни и образователни инициативи, социални дейности и проекти, както и осигурява достъп до информация.Работата на институцията е насочена към съхраняване и развитие на българските традиции и народни обичаи, както и към опазване и развитие на традициите на малцинствата, живеещи в България. Стремежът е да се разширява социалният и културният обхват на читалищната дейност и тя да се утвърждава като съвременен културен и граждански център.От читалището подчертават, че ключов фактор за пълната интеграция на уязвимите групи е достъпът до качествено образование и до социални, здравни и трудово-посреднически услуги, за което самодейната институция работи активно на местно ниво.