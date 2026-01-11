ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендилско читалище отваря врата към дигиталния свят
Дигиталният клуб има за цел да подпомогне усвояването на основни и приложими знания за работа с компютри, интернет, електронни услуги, мобилни приложения и дигитална сигурност. Предвидени са обучения, практически занимания и срещи, съобразени с интересите и нуждите на местната общност, които ще превърнат читалището в естествено място за дигитално учене и споделяне на опит.
От читалището подчертават, че самодейната институция продължава да утвърждава ролята си на съвременно културно и образователно средище, което умело съчетава традициите с изискванията на новото време.
Дигиталният клуб е изграден по процедура, финансирана чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, като част от усилията за по-достъпна и модерна образователна среда на местно ниво.
