Актуалната комедия "Избори чукат на вратата“ гостува в Кюстендил. Домакин на представлението е Общинският драматичен театър, а началото е от 19.00 часа, предаде. Любителите на театралното изкуство ще имат възможност да се насладят на балканска комедия от сръбския хуморист Бранислав Нушич, изпълнена с много смях, ирония, самоирония и сатира. Спектакълът е режисиран от Георги Кадурин, а в ролите влизат Искра Радева, Тончо Токмакчиев, Ивайло Захариев, Теодор Елмазов и Теменуга Первазова.Театралната програма продължава на 27 януари от 19.00 часа с постановката "Запознай ме с вашите“ – класическа британска комедия от Алън Ейкбърн. С много фин хумор и остроумие спектакълът разглежда темите за доверието, ревността и човешките недоразумения. Режисьор е Иван Урумов, а на сцената ще видим Асен Блатечки, Мария Сапунджиева, Никола Парашкевов и Пепа Николова.На 6 февруари, отново от 19.00 часа, в Камерната зала на Общинския драматичен театър – Кюстендил ще бъде представен спектакълът "Семеен албум“ от Малин Кръстев. Режисурата е поверена на Пресиян Кузов, сценографията е дело на Габриела Кърджилова, а музиката – на Дамян Михайлов. В постановката участват Биляна Лъчезарова, Йордан Данчев и Костадин Жеков.