Кюстендилският театър с "Избори чукат на вратата"
Театралната програма продължава на 27 януари от 19.00 часа с постановката "Запознай ме с вашите“ – класическа британска комедия от Алън Ейкбърн. С много фин хумор и остроумие спектакълът разглежда темите за доверието, ревността и човешките недоразумения. Режисьор е Иван Урумов, а на сцената ще видим Асен Блатечки, Мария Сапунджиева, Никола Парашкевов и Пепа Николова.
На 6 февруари, отново от 19.00 часа, в Камерната зала на Общинския драматичен театър – Кюстендил ще бъде представен спектакълът "Семеен албум“ от Малин Кръстев. Режисурата е поверена на Пресиян Кузов, сценографията е дело на Габриела Кърджилова, а музиката – на Дамян Михайлов. В постановката участват Биляна Лъчезарова, Йордан Данчев и Костадин Жеков.
