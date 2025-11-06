Новини
Кюстендилският съд предава българин на Гърция заради дело за измама
Автор: Венцислав Илчев 14:48
© Фокус
Архив
Окръжен съд – Кюстендил допусна незабавно предаване на български гражданин с негово съгласие на компетентните власти на Република Гърция, въз основа на Европейска заповед за арест (ЕЗА), съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд.  

Европейската заповед е издадена от апелативен прокурор при Апелативна прокуратура – Тесалоники (Солун), Република Гърция. Тя е за изпълнение на наказание "лишаване от свобода“ за срок от три години, наложено с влязло в сила решение от 07.06.2023 г., постановено от Тричленен първоинстанционен съд – гр. Яница.

Предаването се извършва при спазване на принципа на особеността.

С постановеното и влязло в законна сила решение на съда в Гърция С. Х. е осъден за продължавана престъпна дейност, осъществена в периода от 7 до 11 юни 2019 г., включваща общо седем деяния (завършени и опит), извършени в съучастие. Деянията се изразяват в това, че лицето е звъняло по телефона на гръцки граждани и е съобщавало неверни данни, представяйки ги като истински – твърдейки, че синът или дъщеря им са претърпели пътнотранспортно произшествие, при което е загинало дете, и че е необходима определена сума пари за оттегляне на обвинението или за освобождаване от затвора.

В Европейската заповед за арест са посочени правни гаранции, тъй като наказателното производство срещу осъдения е било проведено задочно. Уточнено е, че решението ще му бъде връчено лично и незабавно след неговото предаване, както и че той ще бъде изрично уведомен за правото си да бъде съден отново или за възможността да упражни въззивно средство. При евентуално ново разглеждане делото ще бъде обсъдено повторно, заедно с новите доказателства, и това може да доведе до промяна на първоначалното решение. Лицето ще бъде уведомено за срока, в който може да поиска преразглеждане или да упражни правото си на жалба – 10-дневен срок.

Окръжен съд – Кюстендил взема мярка за неотклонение "задържане под стража“ по отношение на българския гражданин С. Х. до фактическото му предаване на компетентните власти на Република Гърция.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.







