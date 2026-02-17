ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендилският музей гостува в Павликени с изложба за банкнотите
© ФОКУС
Експозицията представя богата колекция от оригинални банкноти от Франция, Австро-Унгария, Германия и Русия, атрактивни образци от Балканите, както и български банкноти от периода на Княжеството и Царството – свидетелства за икономическото развитие и държавната идентичност на България.
Изложбата е посветена на преминаването на България към официалната европейска валута и символичното "влизане на лева в историята“.
Посетителите ще имат възможност да видят над 100 оригинални български и европейски банкноти, които проследяват развитието на парите у нас от Освобождението до наши дни.
Експозицията представя първите български левове, печатани в чужбина, както и тяхната еволюция през годините – не просто като разменно средство, а като символ на държавност и идентичност.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Болницата в Разлог вече е и база за клинично обучение на студенти...
19:37 / 16.02.2026
Сандански с още една значима инвестиция в образованието
17:43 / 16.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.