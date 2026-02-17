Регионален исторически музей – Кюстендил гостува в Исторически музей – Павликени със своята изложба "Разкази за книжните пари“, предаде. Експозицията е подредена в залата за временни изложби на културната институция.Експозицията представя богата колекция от оригинални банкноти от Франция, Австро-Унгария, Германия и Русия, атрактивни образци от Балканите, както и български банкноти от периода на Княжеството и Царството – свидетелства за икономическото развитие и държавната идентичност на България.Изложбата е посветена на преминаването на България към официалната европейска валута и символичното "влизане на лева в историята“.Посетителите ще имат възможност да видят над 100 оригинални български и европейски банкноти, които проследяват развитието на парите у нас от Освобождението до наши дни.Експозицията представя първите български левове, печатани в чужбина, както и тяхната еволюция през годините – не просто като разменно средство, а като символ на държавност и идентичност.