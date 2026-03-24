Кюстендилският архив с нов акцент върху своята история и личности
Денчо Митев (1933 – 2020) е историк, журналист и общественик, оставил трайна следа в развитието на архивното дело в региона. Роден в село Катрище, той завършва история в Софийски университет "Св. Климент Охридски“ и започва професионалния си път като учител. През 1963 г. е назначен за директор на Окръжния държавен архив – Кюстендил, пост, който заема в различни периоди до пенсионирането си през 1994 г.
В своята кариера Митев работи и като журналист във вестник "Звезда“, както и като директор на Окръжния исторически музей в Кюстендил. През 1982 г. е отличен с грамота от Главно управление на архивите при Министерския съвет за принос към развитието на архивното дело. Носител е и на орден "Кирил и Методий“ – първа и втора степен.
Той е автор на множество научни изследвания, публикации и сценарии за документални филми, посветени на историята на Кюстендил и региона. Сред трудовете му са изследвания за читалищното дело, туризма, адвокатурата и обществените процеси в града, както и разработки, свързани с личности и събития от националната история.
И след пенсионирането си Денчо Митев продължава активната си изследователска дейност и остава тясно свързан с архива като негов потребител и дарител. В институцията се съхранява личният му фонд, включващ научни трудове, документи, снимки и други материали с висока историческа стойност.
От Държавния архив подчертават, че с дейността си Митев допринася съществено за утвърждаването на институцията като значим културен център, съхраняващ документалната памет на региона. Поредицата "Хората в архивите“ ще продължи да представя личности, изиграли ключова роля в развитието на архивното дело в Кюстендил.
