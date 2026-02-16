Клубът по роботика "Робо Дрин“ към Основно училище "Професор Марин Дринов“ в Кюстендил отново доказа, че е сред най-добрите в страната, предаде. През уикенда отборът, чиито ръководител е Георги Тодоров, участва във II кръг на Националното състезание Robo League 25/26 и се представи повече от достойно.Двата отбора на клуба завоюваха призови отличия в различните дисциплини: Отбор "Pink Robots“ спечели две първи места в категориите "Следене на линия“ и "Робо – Рали“, както и две втори места в "3D лабиринт“ и "DRAG“. Отбор "MegatroniX“ също се изкачи на върха с две първи места в "3D лабиринт“ и "DRAG“, второ място в "Робо – Рали“ и трето място в "Следене на линия“.След двата предварителни кръга "Робо Дрин“ се класира уверено за големия финал през март в Техническия университет – Варна, с реален шанс да спечели за втори път националната титла и да оглави крайното класиране по точки.Роботиката е сред водещите образователни приоритети в училището, като обучението започва още от първи клас. Чрез програмиране, мехатроника и автоматизация учениците развиват логическо и инженерно мислене, креативност, умения за работа в екип и увереност за бъдеща професионална реализация.Съвременната STEM среда и модерната технологична база дават възможност на децата да се състезават на ниво, сравнимо с гимназиални и университетски отбори, и да представят достойно училището си на национални форуми.