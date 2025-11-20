Отборът по роботика към ОУ "Проф. Марин Дринов“ – Кюстендил продължава силното си представяне в Робо Лигата, предаде. Младите технолози от "Робо Дрин“ с ръководител Георги Тодоров участваха в националното състезание, организирано от Техническия университет – Варна.Училището беше представено от два отбора – "Pink Robots“ и "MegatroniX“. "Pink Robots“ завоюва две първи и едно второ място, а "MegatroniX“ спечелиха две втори и едно трето място.Клубът се отличи сред рекордните 55 отбора и 125 състезатели от цялата страна и продължава напред към следващия етап. Състезанието дава възможност на младите участници да демонстрират техническите си умения и да развиват ключови качества като работа в екип, логическо мислене и иновативен подход – ценен ресурс за бъдещето им.