Кюстендилският "Робо Дрин" отново сред най-добрите в роботиката
Училището беше представено от два отбора – "Pink Robots“ и "MegatroniX“. "Pink Robots“ завоюва две първи и едно второ място, а "MegatroniX“ спечелиха две втори и едно трето място.
Клубът се отличи сред рекордните 55 отбора и 125 състезатели от цялата страна и продължава напред към следващия етап. Състезанието дава възможност на младите участници да демонстрират техническите си умения и да развиват ключови качества като работа в екип, логическо мислене и иновативен подход – ценен ресурс за бъдещето им.
