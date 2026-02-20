ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендилските съдии подкрепиха "Мартеничка с кауза"
Събраните средства ще бъдат използвани за организиране на занимания и летни лагери за деца в неравностойно положение, с цел осмисляне на свободното им време през ваканцията. Мартениците са изработени от младежи и възрастни доброволци към БЧК – Кюстендил.
В Съдебната палата инициативата беше представена от Ксения, родена в Молдова, Данило, роден в Украйна, и Ангел – ученици в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Кюстендил, заедно с д-р Емилия Кацарска – директор на БЧК – Кюстендил. Те бяха посрещнати от председателя на Окръжния съд – Кюстендил съдия Пенка Братанова и председателя на Районния съд – Кюстендил съдия Чавдар Тодоров.
"Благодарим! Всяка година във ваше лице срещаме подкрепа, човещина и топлина. Набраните средства ще бъдат използвани за провеждане на летни лагери за деца в неравностойно положение. През 2025 г. лагерът беше в Бобошево“, каза д-р Емилия Кацарска.
Благотворителната кампания "Мартеничка с кауза“ продължава на 23 февруари в Районния съд – Дупница.
