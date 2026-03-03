В редица населени места на територията на община Кюстендил празничният ден събра жители и гости, които сведоха глави в знак на признателност към героите, дали живота си за свободата на Родината, предаде. С трибагреници, цветя и вдъхновени слова селата почетоха Трети март и съхраниха жив спомена за историческия път към свободата.В село Жабокрът годишнината беше отбелязана с тържествено слово и музикална програма, изпълнена с патриотичен заряд. Преди началото ѝ бяха положени цветя пред паметника на загиналите за свободата на България.В село Жиленци празникът премина с рецитал. С вдъхновени стихове и патриотични слова участниците припомниха саможертвата на героите, след което поднесоха цветя пред паметния знак.В центъра на село Соволяно под звуците на химна беше издигнат българският трибагреник. Последва рецитал и поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите, където почетен караул заеха членове на Регионален клуб "Традиция“ – Кюстендил.Жители на село Слокощица и читалищни дейци отдадоха почит пред паметника на загиналите за свободата на България, разположен в близост до църквата "Покров Богородичен“. Тържествено слово произнесе председателят на читалището Снежанка Пенова. От селото в Освободителната война са участвали четирима опълченци – факт, който и днес буди гордост сред местната общност.В село Багренци празникът беше отбелязан с поднасяне на цветя пред паметната плоча при читалището, последвано от слово, посветено на подвига на предците.В село Раждавица жители и гости положиха цветя пред паметника на загиналите, а в местността Ръженец беше издигнат националният флаг – символ на свободата и държавността.Пред паметната плоча на Васил Левски в село Нови чифлик бяха припомнени значими събития и битки от българската история, като беше отдадена почит на всички революционери, опълченци и воини от други страни, дали живота си за свободата на Родината.Жители на село Шипочано също отбелязаха Националния празник, поставяйки българското знаме на входа на населеното място – знак, че паметта и признателността са живи.Събитията бяха организирани от местните читалища съвместно с кметствата и жителите, които и тази година доказаха, че духът на Трети март продължава да обединява поколенията.