ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендилските художници представиха изложбата "Коледна палитра"
© Фокус
"Доволен съм това, че цифрата на представените работи в експозицията, надминава 100. Журито беше доста затруднено от това да селектира творбите. Постарахме се да направим една представителна извадка на действащите автори от Кюстендилската изобразителна школа“, каза директорът на художествената галерия професор Валентин Господинов.
Председателят на групата на кюстендилските художници Владимир Шунев обяви, че общо 117 произведения на 54 местни творци са постъпили за участие в коледната изложба, а в експозицията са включени, след журирането, 71 творби на 47 творци.
Коледната изложба се отличава и с награждаване. Първата награда беше присъдена на Теодора Сърбинска. Втората награда отиде при Аделина Грозданова, а третото място беше присъдено на Красимир Чернев.
Зам.-кметът на Община Кюстендил Николай Дочев също поздрави присъстващите.
Още по темата
/
Изкуствен интелект прогнозира, че ще ни отнеме десетилетия да се откажем от фойерверките по Нова година: "Четири лапи" стартира кампания още днес
18.12
Още от категорията
/
Продължават прекъсванията на електрозахранването в селата на община Разлог! Внесоха колективен иск
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Петрич ще има три нови спортни обекта в три различни училища
16:44 / 18.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.