Художниците от Кюстендилската изобразителна школа представиха своята коледна изложба, предаде. Откриването на изложбата "Коледна палитра“ се състоя в Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“. Изложбата представя един своеобразен отчет на самите художници."Доволен съм това, че цифрата на представените работи в експозицията, надминава 100. Журито беше доста затруднено от това да селектира творбите. Постарахме се да направим една представителна извадка на действащите автори от Кюстендилската изобразителна школа“, каза директорът на художествената галерия професор Валентин Господинов.Председателят на групата на кюстендилските художници Владимир Шунев обяви, че общо 117 произведения на 54 местни творци са постъпили за участие в коледната изложба, а в експозицията са включени, след журирането, 71 творби на 47 творци.Коледната изложба се отличава и с награждаване. Първата награда беше присъдена на Теодора Сърбинска. Втората награда отиде при Аделина Грозданова, а третото място беше присъдено на Красимир Чернев.Зам.-кметът на Община Кюстендил Николай Дочев също поздрави присъстващите.