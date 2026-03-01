С много настроение, творчество и вярност към традицията кюстендилските читалища отбелязват 1 март – празника на Баба Марта, предаде. В различни населени места ще се проведат празнични прояви, работилници и инициативи, посветени на българския обичай за връзване на мартеници.От 11.00 часа в НЧ "Славчо Темкин 1911“ – село Драговищица, ще се състои традиционно връзване на мартенички за здраве и късмет. По същото време в НЧ "Светлина 1871“ – село Соволяно, ще бъде украсено Мартенско дърво – символ на пролетта и новото начало.От 12.00 часа в НЧ "Христо Ботев 1925“ – село Горановци, ще се проведе работилница за изработване на мартеници с участието на актрисата Мария Добрева в ролята на Баба Марта. По същото време в НЧ "Спасовица 2008“ – село Николичевци, е предвидена празнична програма с подаряване на мартеници и лакомства за малки и големи.През изминалите дни съвместна работилница за мартеници организираха НЧ "Отец Паисий“ – село Гърляно, НЧ "Просвета“ – село Гюешево, и Преходното жилище в село Преколница. Инициативата събра деца и възрастни около традицията, превръщайки усукването на бял и червен конец в споделен празник.Празнична атмосфера създадоха и НЧ "Ильо войвода 1965“ и Младежки център – Кюстендил, които гостуваха на децата от ЦДГ "Слънце“, група "Детелина“. В творческата работилница малчуганите не само изработиха свои мартеници, но и се потопиха в магията на празника – рецитираха стихове, пяха песни и танцуваха хора. Сръчните им ръце усукваха бяло и червено, а в очите им грееше радостта от съхранената традиция.Първомартенски прояви бяха организирани и от редица други кюстендилски читалища, които с богата програма и творчески инициативи се включиха в отбелязването на празника.И тази година Баба Марта пристигна в Кюстендил с усмивка, топлина и надежда – вплетени в стотици ръчно изработени мартеници, създадени с обич и вдъхновение от малки и големи.