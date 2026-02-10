ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендилските батутисти блеснаха сред елита в Атина
© ФОКУС
На 7 и 8 февруари в гръцката столица Атина се проведе първият Международен турнир по батут "Golden Cup“. В надпреварата взеха участие над 180 състезатели от 12 клуба от Атина, три клуба от централна Гърция, като България бе представена от Спортен клуб "Евротрамп“.
Турнирът се отличи с изключително силно участие на добре подготвени състезатели от Гърция във всички възрастови групи, включително и национални състезатели. Въпреки сериозната конкуренция, състезателите на кюстендилския клуб представиха достойно града и България, демонстрирайки отлична спортна подготовка, която им осигури място сред челните класирания.
Във възрастова група 11–12 години при момчетата, в олимпийската дисциплина батут индивидуално, след оспорвана надпревара Георги Беловодски завоюва първото място, а Александър Илчев спечели бронзов медал и се класира на трета позиция. При по-малките, във възрастова група 9–10 години, Димитър Костадинов заслужено зае трето място.
В дисциплината батут синхрон двойката Георги Беловодски и Александър Илчев безапелационно спечели златните медали, като не остави съмнение в превъзходството си дори пред съдийската комисия. В дисциплината двоен мини батут при момчетата на 11–12 години двамата състезатели си размениха отличията – Александър Илчев, след силни и чисти изпълнения, се класира на първо място и спечели златния медал, а Георги Беловодски завоюва сребърното отличие. При 9–10-годишните в същата дисциплина Димитър Костадинов успешно се пребори с конкуренцията и добави още един бронзов медал към актива на клуба.
По време на състезанието българските състезатели получиха внимание и поздравления както от останалите участници, така и от треньорите, които дадоха висока оценка за представянето им. Стилът и нивото на подготовка на батутистите от СК "Евротрамп“ видимо превъзхождаха тези на гръцките им конкуренти. Клубът получи множество поздравления, подаръци и предложения за съвместни тренировъчни лагери.
Състезателите се подготвят под ръководството на треньорите Малинка Костова, Ангелина Богословова и Йоана Кръстева.
Председателят на СК "Евротрамп“ Иво Кръстев изрази задоволство от постигнатите резултати и награди състезателите с посещение на историческата местност Акропола.
С това си представяне спортният клуб затвърди позициите си сред водещите клубове в батута и даде заявка за силно и успешно участие в предстоящите състезания от календара.
Още от категорията
/
Шофьорът, предизвикал катастрофата с бившия кмет на Червен бряг, има множество актове за нарушения и са му отнемали книжката
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Община Разлог осигурява безплатен транспорт за Месопустна задушни...
16:37 / 09.02.2026
Рекорден интерес за конкурса "Девойка Кюстендилска пролет"
16:01 / 09.02.2026
Обявиха победителите от "Джамала" – Кюстендил
15:03 / 09.02.2026
Кражба на пари и ценности в Кюстендил
13:38 / 09.02.2026
Млад мъж пострада при катастрофа край Бобов дол
13:04 / 09.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.