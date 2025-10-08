ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кюстендилски ученици с присъди за марихуана и боеприпаси
В първия случай, младеж на 17 години от град Кюстендил се призна за виновен, че на 26 октомври 2023 г., в обитавано от него жилище, е държал без разрешение 29,43 грама марихуана на стойност 588,60 лв. Въпреки възрастта си, той е бил в състояние да разбира значението на постъпките си и да ги контролира.
Съдът наложи наказание "пробация“ за срок от 6 месеца, включващо задължителна регистрация по настоящ адрес, с периодичност два пъти седмично и задължителни срещи с пробационен служител за същия период. Престъплението е квалифицирано като държане на високорисково наркотично вещество без надлежно разрешително, извършено с пряк умисъл.
Във втория случай, непълнолетен ученик от област Кюстендил е признат за виновен, че на 11 юли 2024 г. е държал в жилището си 55 патрона за огнестрелно оръжие, без разрешително, полиетиленов плик с марихуана и 9 фабрични ампули с ефедрин – вещество със забранена употреба без контрол.
Общата стойност на наркотичните вещества е изчислена на 229,10 лв. Престъплението е извършено също при пряк умисъл, а ученикът е признал вината си пред съда. Съдът му наложи наказание "обществено порицание“, което ще бъде изпълнено чрез прочитане на съдебния акт от директора на училището пред класа на обвиняемия.
И в двата случая съдът е приел, че непълнолетните са разбирали естеството на извършеното и са били в състояние да ръководят действията си. С наложените наказания съдебната институция цели не само възпитателен ефект, но и ясен сигнал към младите хора за последиците от подобно поведение.
