Кюстендилски ученици с допълнителни познания за медийна грамотност
Автор: Венцислав Илчев 15:07
© Фокус
виж галерията
Регионалната библиотека в Кюстендил, Асоциацията на европейските журналисти – България и Ученическият съвет към Основно училище "Професор Марин Дринов“ – Кюстендил си партнираха при провеждането на сесията "Как да разпознаваме достоверна информация онлайн“, предаде "Фокус“.  Събитието имаше за цел да запознае учениците с това какво представлява дезинформацията, какви са нейните основни видове, защо е опасна и как да я различаваме от достоверната информация в интернет и социалните мрежи.

Младите участници се включиха активно в дискусии и практически задачи – идентифицираха различни примери на дезинформация и проверяваха истинността на конкретни публикации и постове.

Специален гост и лектор на сесията беше Катерина Василева – журналист в Свободна Европа от 2023 година. Кариерата ѝ започва именно в националната ученическа медия sCOOL Media, която дава възможност на ученици от цялата страна да правят първи стъпки в журналистиката.

По-късно тя натрупва опит и в други дигитални и печатни медии, а днес в работата си се фокусира върху теми, свързани с политика, човешки права, култура и медийна грамотност. Катерина е израснала в Благоевград, където завършва математическата гимназия, а впоследствие следва "Политология“ в СУ "Св. Климент Охридски“. През 2022 г. получава и наградата "Журналист – надежда“ в конкурса "Валя Крушкина“.

Нейната лична история вдъхнови учениците да бъдат любопитни, критично мислещи и активни в търсенето на истината. Тя показа, че журналистиката може да започне още от училищната скамейка, стига да има желание, усърдие и стремеж към честност и обективност.

От Регионалната библиотека в Кюстендил посочиха, че темата за медийната грамотност е изключително важна, защото умението да се разпознава достоверната информация е основа за активното гражданство и за едно по-здраво демократично общество.






Статистика: