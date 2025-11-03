ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендилски ученици програмират бъдещето си
"Разширеното изучаване на английски започва още от подготвителните групи и първи клас, а предметът "Роботика“ вече се изучава от всички ученици до шести клас. Така децата усвояват основите на мехатрониката – съчетание между механика, електроника и софтуер – и се учат да проектират, сглобяват и програмират собствени модели“, споделиха он ръководството на учебното заведение.
Клубът по роботика "Робо Дрин“, с ръководител Георги Тодоров, вече се подготвя за Националното състезание по роботика, на което миналата година училището спечели титлата национален шампион.
В модерния STEM / STREAM център технологиите и книгите вече намират общ дом. Новият кабинет по хуманитарни науки и интегрираната библиотека предлагат тихи кътове за четене, лаптопи, електронни четци, 3D принтери и множество дигитални ресурси. В съседство е и кабинетът по роботика – оборудван с най-новите технологии, VR очила и 3D устройства.
