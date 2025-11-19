Децата и последиците от употребата на наркотици бяха във фокуса на симулативен съдебен процес, проведен в Районен съд – Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на. Инициативата бе организирана от Районната прокуратура и Общинския съвет по наркотични вещества, а в ролите на обвиняеми, свидетели и страни в процеса влязоха ученици-доброволци. Специално подготвеният казус бе дело на прокурор Албена Разсолкова, а съдия Светослав Петров и прокурор Радостина Стоянова подпомогнаха младите участници в процеса.Казусът разказваше за Мая – 17-годишно момиче, което след обида по време на състезание, търсейки начин да отслабне, приема "кристали“, препоръчани от нейна приятелка, без да подозира, че това всъщност са наркотични вещества. Малко след като получава свидетелство за управление на автомобил, Мая катастрофира на паркинга на "Пътна полиция“ и при проверка дрегерът отчита наличие на амфетамин. Така тя се озовава в съдебната зала като обвиняема.Присъдата, произнесена в рамките на симулативното заседание, бе условно наказание "лишаване от свобода“ за една година с тригодишен изпитателен срок, глоба от 1500 лв., отнемане на автомобила и лишаване от правоуправление за две години и шест месеца.Посланията към учениците бяха недвусмислени. Прокурор Албена Разсолкова предупреди, че пътят назад след първия опит с наркотик е труден и че доверието трябва да е насочено към родителите, а не към случайни съвети. Експертът от Агенция "Митници“ Ива Тодорова подчерта тежките психични последствия от дрогата и призова децата да останат "на страната на закона“. А Камелия Иванова от Общинския съвет по наркотични вещества напомни: "Бъдете отговорни. Имате право на избор.“