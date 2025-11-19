ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендилски ученици научиха как дрогата води до съд
© Окръжен съд - Кюстендил
Казусът разказваше за Мая – 17-годишно момиче, което след обида по време на състезание, търсейки начин да отслабне, приема "кристали“, препоръчани от нейна приятелка, без да подозира, че това всъщност са наркотични вещества. Малко след като получава свидетелство за управление на автомобил, Мая катастрофира на паркинга на "Пътна полиция“ и при проверка дрегерът отчита наличие на амфетамин. Така тя се озовава в съдебната зала като обвиняема.
Присъдата, произнесена в рамките на симулативното заседание, бе условно наказание "лишаване от свобода“ за една година с тригодишен изпитателен срок, глоба от 1500 лв., отнемане на автомобила и лишаване от правоуправление за две години и шест месеца.
Посланията към учениците бяха недвусмислени. Прокурор Албена Разсолкова предупреди, че пътят назад след първия опит с наркотик е труден и че доверието трябва да е насочено към родителите, а не към случайни съвети. Експертът от Агенция "Митници“ Ива Тодорова подчерта тежките психични последствия от дрогата и призова децата да останат "на страната на закона“. А Камелия Иванова от Общинския съвет по наркотични вещества напомни: "Бъдете отговорни. Имате право на избор.“
