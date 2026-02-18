Държавен архив – Кюстендил посрещна шестокласници от Клуба по история към ПМГ "Проф. Емануил Иванов“, предаде. За учениците това беше първо посещение в институцията, а поводът – тематична беседа, посветена на Освобождението на Кюстендил.Началникът на архива Албена Георгиева запозна децата с основни моменти от освобождението на града и със създаването на първата общинска администрация.По време на срещата бяха представени автентични документи и фотографии, свързани с Ильо Войвода, генерал Богдан Теофил Майендорф и руския офицер Николай Овсяний.Учениците проявиха интерес към професията на архивиста и към начина, по който се съхраняват историческите свидетелства. Срещата завърши с намерение за бъдещи посещения и нови теми, посветени на историята на Кюстендил.