Кюстендилският състезател Георги Беловодски от спортен клуб "Евротрамп" триумфира със златен медал на Международния турнир по скокове на батут, който се проведе във Варна паралелно със Световната купа, предаде "Фокус". Младият спортист се отличи с блестящо представяне във възрастова група 1 и заслужено зае първото място на почетната стълбичка.



Възпитаникът на Спортно училище "Васил Левски“ – Кюстендил бе най-добър още в квалификациите, провели се в Двореца на културата и спорта във Варна. Със стабилни и впечатляващи изпълнения, той не отстъпи лидерската позиция до самия край на надпреварата.



В задължителната комбинация Беловодски получи 40.39 точки, а на волната – 47.95 точки. Сборният му резултат включваше 15.5 точки за изпълнение, 8.5 за трудност, 9.8 за хоризонтално преместване и 14.15 за височина. В квалификациите той постигна общ резултат от 88.34 точки, а на финалната волна комбинация – 47.86 точки, което му осигури златното отличие.



Треньори на Георги Беловодски са Малинка Костова и Ангелина Богословова, а председател на клуба – Иво Кръстев. На Световната купа участие взеха над 150 състезатели от 15 държави, а в международния турнир се включиха 25 български представители, които спечелиха общо 10 медала – 3 златни, 5 сребърни и 2 бронзови.