Кюстендилски триумф в скоковете на батут
Възпитаникът на Спортно училище "Васил Левски“ – Кюстендил бе най-добър още в квалификациите, провели се в Двореца на културата и спорта във Варна. Със стабилни и впечатляващи изпълнения, той не отстъпи лидерската позиция до самия край на надпреварата.
В задължителната комбинация Беловодски получи 40.39 точки, а на волната – 47.95 точки. Сборният му резултат включваше 15.5 точки за изпълнение, 8.5 за трудност, 9.8 за хоризонтално преместване и 14.15 за височина. В квалификациите той постигна общ резултат от 88.34 точки, а на финалната волна комбинация – 47.86 точки, което му осигури златното отличие.
Треньори на Георги Беловодски са Малинка Костова и Ангелина Богословова, а председател на клуба – Иво Кръстев. На Световната купа участие взеха над 150 състезатели от 15 държави, а в международния турнир се включиха 25 български представители, които спечелиха общо 10 медала – 3 златни, 5 сребърни и 2 бронзови.
