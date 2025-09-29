© Фокус виж галерията Танцов състав "Партньори“ от Кюстендил се завърна с престижна награда от тазгодишното издание на фолклорния фестивал "Шарена стомна“, предаде "Фокус“. Те бяха отличени със специалния приз "Автентично хоро“, който бе връчен на хореографа на състава – Тони Кенов.



Признанието идва в година, посветена на автентичния фолклор, и е резултат от целенасочена работа по съхраняване и представяне на традиционни местни хора от Кюстендилския регион. Съставът впечатли журито не само с оригиналните си автентични костюми, но и с изпълненията на редки и малко познати хора като "Конявско хоро“ и "Треклянско хоро“ – възстановени и адаптирани от самия Кенов.



Фестивалът "Шарена стомна“ се проведе за осма поредна година в Добринище и отново събра над 800 участници от България, Сърбия и Северна Македония. Събитието започна с образователен семинар, посветен на пиринските и шопските народни танци, и завърши с пъстра концертна програма, продължила до късно вечерта.



Наградата идва само няколко седмици преди големия спектакъл, който "Партньори“ подготвят за края на октомври, и служи като силна мотивация за продължаване на тяхната мисия – да съхраняват и популяризират българския танцов фолклор.