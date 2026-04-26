Планински спасители от отряда в Кюстендил успешно са свалили невредим парапланерист, който е заседнал на голяма височина в Осоговската планина. Акцията е продължила около четири часа и се е провела вчера в местността Попови ливади, съобщиха от спасителния екип за ФОКУС.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 16:20 часа. Парапланеристът се е заплел в клоните на близо 20-метров бор и не е успял да се освободи сам. На място незабавно е изпратен екип от шестима планински спасители от Кюстендил, които са провели операцията по извеждането му.

Специалистите са използвали алпийски способ, за да достигнат до пострадалия и да го свалят безопасно на земята. Акцията е приключила в 20:20 часа, като мъжът е в добро здравословно състояние.

От Планинския спасителен отряд изказаха благодарност към екипа за проявения висок професионализъм при провеждането на реалната спасителна акция.