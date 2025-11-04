ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кюстендилски "рибарчета" сред чудесата на природата
Малките риболовци бяха топло посрещнати от главен асистент д-р Асен Игнатов – зоолог, и Росен Мирчев – биолог, които им разказаха за богатото животинско разнообразие на България и за значението на опазването на природата.
По време на обиколката из залите на музея децата имаха възможност да разгледат множество експонати – от птици и бозайници до редки видове риби и морски обитатели. Особен интерес предизвикаха аквариумните експозиции, където малките "рибарчета“ с любопитство наблюдаваха различни сладководни и морски видове.
"Посещението премина с много усмивки и ентусиазъм. Децата се обогатиха с нови знания за света под водата и за дивата природа, която всички трябва да пазим“, споделиха организаторите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: