Спектакълът "Кагуя“ ще бъде представен премиерно на 2 март в София, в "Сити марк арт център“, съобщи заСтанислава Ризова – драматург и режисьор на музикалната продукция. Проектът е реализиран с подкрепата на Национален фонд "Култура“ и до момента е бил представян само пред подбрана публика."Кагуя“ е сценична адаптация на популярна японска приказка в интерпретация на Станислава Ризова и композитора Емелина Горчева-Димова. Продукцията съчетава музика, хумор и лека меланхолия, като поставя философски въпроси за любовта, избора, дълга и отговорността.Спектакълът е резултат от дълъг и вдъхновяващ творчески процес, в който идея, музика и сцена постепенно намират общ ритъм. Любопитен факт е, че пиесата носи силна нощна тематика, а по своеобразна ирония репетициите също са се провеждали основно в късните вечерни часове – време, което, по думите на екипа, често ражда най-смелите идеи.В музикално отношение "Кагуя“ изгражда свой самостоятелен свят, в който класическият оркестър звучи редом с традиционни японски инструменти като шакухачи и кото. Композирането върху японски текст се превръща в едно от най-интересните предизвикателства в работата по спектакъла. "Пиесата отвори пред мен нови звукови пространства и ме провокира да навляза в японската стилистика, пречупена през моя собствен почерк“, споделя композиторката Емелина Горчева-Димова.За Станислава Ризова "Кагуя“ е история, родена от силен емоционален импулс. "Винаги пиша след някакво емоционално събитие – хубаво или лошо. Това е начин да излея мислите си и да ги представя, или, както казва Тим Бъртън – една скъпа форма на терапия“, казва тя. По думите ѝ спектакълът търси по-дълбока философия за любовта – не идеализираната, а онази, която срещаме в реалния живот, със загубите, изборите и необходимостта да продължиш напред. Историята е насочена както към деца, така и към възрастни, като залага на универсални теми, близки и до японското усещане за дълг и отговорност.В ролята на принцеса Кагуя публиката ще види Аида Пипоян и Биляна Митева, които предлагат различни, но еднакво въздействащи интерпретации на образа. В образа на дракона Йору влиза Николай Николов, който изгражда сложен и многопластов психологически персонаж, далеч от едностранния образ на злодей. В ролята на дракона Нозому участва Петър Димитров, китарист на група "Inner Strive“, за когото водещото послание на спектакъла е надеждата – дори когато съдбата изглежда неизбежна.Сценичният свят на "Кагуя“ е допълнен от сценографията и куклите на Вероника Илиева, които подсилват нощната атмосфера и приказната естетика на спектакъла.Станислава Ризова, родена в Кюстендил и позната в артистичните среди като Съни, е сред младите имена в българското театрално и музикално-сценично изкуство. Тя е завършила "Драматургия“ в НАТФИЗ и е специализирала "Музикално-сценична режисура“ в Националната музикална академия. В творческата ѝ биография присъстват множество авторски пиеси и постановки, включително адаптации на класически приказки.