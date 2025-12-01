Пожарникарят от Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бобов дол Августин Спасов е първенецът в категория до 67 кг от Европейското първенство по борба, съобщиха от пресцентъра на. Надпреварата се проведе в хърватската столица Загреб. Състезанието, организирано от Европейски полицейски спортен съюз, се състоя между 22 и 25 ноември и отбеляза своето 18-о издание. В него участваха над 70 състезатели от 12 държави.Августин Спасов, представител на българския отбор, се отличи с изключително силно участие и заслужено спечели европейската титла. След завръщането си той беше тържествено посрещнат от колегите си от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил, които го аплодираха за постижението.Началникът на дирекцията, комисар Светослав Георгиев, поздрави шампиона и му благодари за успешното представяне. Той подчерта професионализма и спортния дух на Спасов, като му пожела "все така да следва високи цели и да бъде вдъхновение за колегите“. "Гордеем се с теб, шампионе!“, заяви комисар Георгиев.В отборното класиране българският тим завоюва европейската титла, следван от отборите на Хърватия и Австрия.