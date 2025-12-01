ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендилски пожарникар спечели европейска титла по борба
© ОД на МВР Кюстендил
Августин Спасов, представител на българския отбор, се отличи с изключително силно участие и заслужено спечели европейската титла. След завръщането си той беше тържествено посрещнат от колегите си от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил, които го аплодираха за постижението.
Началникът на дирекцията, комисар Светослав Георгиев, поздрави шампиона и му благодари за успешното представяне. Той подчерта професионализма и спортния дух на Спасов, като му пожела "все така да следва високи цели и да бъде вдъхновение за колегите“. "Гордеем се с теб, шампионе!“, заяви комисар Георгиев.
В отборното класиране българският тим завоюва европейската титла, следван от отборите на Хърватия и Австрия.
