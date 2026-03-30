При осъществен от пътни полицаи линеен контрол е установен на АМ "Струма“ товарен автомобил "Скания“ с полуремарке, обявени за издирване от италианските власти чрез ШИС, съобщиха от пресцентъра на. Превозното средство и полуремаркето са иззети с протокол за доброволно предаване и са транспортирани на паркинг към РУ – Дупница. Уведомена е издирващата структура.При друга акция 47-годишен мъж е задържан за притежание на наркотично вещество. При извършена проверка от него е иззета опаковка с бяло прахообразно вещество, реагирало на амфетамин при полеви тест. Мъжът е известен на полицията с предишни противозаконни деяния. По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.През изминалата нощ полицаи са установили и 37-годишен мъж от Сапарева баня, който е управлявал автомобил след употреба на алкохол. Дрегерът е отчел 3,53 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е дал кръв за анализ и е задържан. Образувано е бързо производство по случая в РУ – Дупница.