Успешно стартира благотворителната кампания "Доброто започва от теб", организирана от Младежки център – Кюстендил, предаде репортер на "Фокус". Инициативата започна на площад "Велбъжд", където днес и утре е обособен пункт за събиране на даренията.



Кампанията е в подкрепа на деца и ученици в неравностойно положение от област Кюстендил. Събират се запазени и чисти дрехи и обувки, раници, учебни пособия и помагала.



"Идеята се зароди във връзка с наближаването на новата учебна година. Младежите пожелаха да се направи нещо добро за учениците в неравностойно положение. Всеки, който има възможност, може да дари, а ние ще ги разпределим“, каза Цветелина Кудева, младежки работник към Младежки център – Кюстендил.



Кампанията продължава до 5 септември. Утре младежите отново ще бъдат на площада, а след това в сградата на Младежкия център.



