Кюстендилски гимназисти със свои проекти за валута
Част от разработките са посветени на създаването на дизайн на серия банкноти, вдъхновени от българските митове и легенди. Сред тях е проектът "Триглав змей“ на единадесетокласничката Виктория Ковачева – авторска визия на банкнота с номинал 100 лева. В композицията са вплетени образи на триглав змей, рицар и ябълка, както и характерни защитни и декоративни елементи.
В изложбата ще бъде показана и разработката "Самодива“ на Александра Кръстева, също ученичка от 11 клас. Проектът представя банкнота с номинал 20 лева, отличаваща се с фин и елегантен дизайн, включващ образ на самодива и старинен мост.
Посетителите ще могат да видят и серия пощенски марки, вдъхновени от българската роза и мотиви от традиционната родна шевица.
