Възпитаници на Природоматематическата гимназия "Професор Емануил Иванов“ подготвят изложбата "Пикселите оживяват“, която ще бъде открита на 15 януари от 18.00 часа във фоайето на Общинския драматичен театър, предаде. Младежите се обучават по професията "Компютърна графика“ и ще представят пред публиката свои авторски проекти.Част от разработките са посветени на създаването на дизайн на серия банкноти, вдъхновени от българските митове и легенди. Сред тях е проектът "Триглав змей“ на единадесетокласничката Виктория Ковачева – авторска визия на банкнота с номинал 100 лева. В композицията са вплетени образи на триглав змей, рицар и ябълка, както и характерни защитни и декоративни елементи.В изложбата ще бъде показана и разработката "Самодива“ на Александра Кръстева, също ученичка от 11 клас. Проектът представя банкнота с номинал 20 лева, отличаваща се с фин и елегантен дизайн, включващ образ на самодива и старинен мост.Посетителите ще могат да видят и серия пощенски марки, вдъхновени от българската роза и мотиви от традиционната родна шевица.