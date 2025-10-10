© Фокус виж галерията Възпитаници на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Кюстендил разработиха информационни брошури, свързани с предстоящото въвеждане на еврото в България. Кампанията им е насочена основно към хората от третата възраст, предаде "Фокус“. Днес учениците и техните преподаватели бяха приети от кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и председателя на Общинския съвет Димитър Велинов. Посещението е част и от програмата за отбелязване на Деня на българската община – 12 октомври.



По време на визитата младежите бяха запознати с устройството на местната власт, природните и културни дадености на Кюстендил, както и с историята на града и региона. Те представиха пред общинското ръководство изработените от тях брошури, чиято цел е да информират възрастните хора за детайлите около преминаването към еврото.



"Изключително съм радостен, когато нашите професионални гимназии се включват и помагат на обществото. Това показва, че тези гимназии са живи, че имат потенциал, че тези деца имат добро бъдеще пред себе си. Кампанията е насочена към възрастните хора, които са една от уязвимите групи в нашето общество и често стават обект на измама. Мисля, че това е една добра превенция“, заяви кметът инж. Огнян Атанасов.



Преподавателят Борислав Гошев подчерта, че учениците са проявили висока социална ангажираност към темата. "Целта е да не бъдат измамени техните баби и дядовци с новите евробанкноти. Те разработиха две брошури, свързани с новите банкноти и монети, както и най-важните срокове, свързани с приемането на европейската валута. Нашата идея е тези брошури да стигнат до всички населени места в общината“, обясни той.



Предстои брошурите и постерите да бъдат разпространени във всички кметства на територията на Община Кюстендил, с цел да достигнат до възможно най-много хора, особено в по-малките населени места.



