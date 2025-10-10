Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Кюстендилски гимназисти с мисия "евро"
Автор: Венцислав Илчев 15:48Коментари (0)64
© Фокус
виж галерията
Възпитаници на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Кюстендил разработиха информационни брошури, свързани с предстоящото въвеждане на еврото в България. Кампанията им е насочена основно към хората от третата възраст, предаде "Фокус“. Днес учениците и техните преподаватели бяха приети от кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и председателя на Общинския съвет Димитър Велинов. Посещението е част и от програмата за отбелязване на Деня на българската община – 12 октомври.

По време на визитата младежите бяха запознати с устройството на местната власт, природните и културни дадености на Кюстендил, както и с историята на града и региона. Те представиха пред общинското ръководство изработените от тях брошури, чиято цел е да информират възрастните хора за детайлите около преминаването към еврото.

"Изключително съм радостен, когато нашите професионални гимназии се включват и помагат на обществото. Това показва, че тези гимназии са живи, че имат потенциал, че тези деца имат добро бъдеще пред себе си. Кампанията е насочена към възрастните хора, които са една от уязвимите групи в нашето общество и често стават обект на измама. Мисля, че това е една добра превенция“, заяви кметът инж. Огнян Атанасов.

Преподавателят Борислав Гошев подчерта, че учениците са проявили висока социална ангажираност към темата. "Целта е да не бъдат измамени техните баби и дядовци с новите евробанкноти. Те разработиха две брошури, свързани с новите банкноти и монети, както и най-важните срокове, свързани с приемането на европейската валута. Нашата идея е тези брошури да стигнат до всички населени места в общината“, обясни той.

Предстои брошурите и постерите да бъдат разпространени във всички кметства на територията на Община Кюстендил, с цел да достигнат до възможно най-много хора, особено в по-малките населени места.


Още по темата: общо новини по темата: 1586
09.10.2025 За пръв път: Българският финансов министър участва в редовното заседание на Еврогрупата
09.10.2025 Предлагат да почиваме повече по Нова година
09.10.2025 Главна дирекция "Национална полиция": Внимавайте! Никой няма да идва у дома ви, за да обменя пари!
09.10.2025 След изтичане на преходния период за двойно обозначение на цените: КЗП установи десетки нарушения
09.10.2025 БНБ закупи значително количество злато, свързано е с влизането ни в
еврозоната
08.10.2025 Богомил Николов: Нищо не може да овладее алчността на търговеца така, както конкуренцията
предишна страница [ 1/265 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
16:21 / 08.10.2025
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "пържола", "шницел", "наденица" или "бургер" ще се използват при определени условия
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "пържола", "шницел", "наденица" или "бургер" ще се използват при определени условия
15:03 / 08.10.2025
Създават Общностен център за уязвими групи в Благоевград – пуснати са обществените поръчки
Създават Общностен център за уязвими групи в Благоевград – пуснати са обществените поръчки
10:24 / 09.10.2025
Проектни предложения за Благоевград: Нови детски градини, ремонт на общински жилища, нова апаратура за СБАЛО "Св. Мина"
Проектни предложения за Благоевград: Нови детски градини, ремонт на общински жилища, нова апаратура за СБАЛО "Св. Мина"
10:19 / 08.10.2025
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:43 / 08.10.2025
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
11:42 / 08.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2024
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Реформи в БДЖ
51-ото Народно събрание
Боклуците в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: