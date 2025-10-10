ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кюстендилски гимназисти с мисия "евро"
По време на визитата младежите бяха запознати с устройството на местната власт, природните и културни дадености на Кюстендил, както и с историята на града и региона. Те представиха пред общинското ръководство изработените от тях брошури, чиято цел е да информират възрастните хора за детайлите около преминаването към еврото.
"Изключително съм радостен, когато нашите професионални гимназии се включват и помагат на обществото. Това показва, че тези гимназии са живи, че имат потенциал, че тези деца имат добро бъдеще пред себе си. Кампанията е насочена към възрастните хора, които са една от уязвимите групи в нашето общество и често стават обект на измама. Мисля, че това е една добра превенция“, заяви кметът инж. Огнян Атанасов.
Преподавателят Борислав Гошев подчерта, че учениците са проявили висока социална ангажираност към темата. "Целта е да не бъдат измамени техните баби и дядовци с новите евробанкноти. Те разработиха две брошури, свързани с новите банкноти и монети, както и най-важните срокове, свързани с приемането на европейската валута. Нашата идея е тези брошури да стигнат до всички населени места в общината“, обясни той.
Предстои брошурите и постерите да бъдат разпространени във всички кметства на територията на Община Кюстендил, с цел да достигнат до възможно най-много хора, особено в по-малките населени места.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:43 / 08.10.2025
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
11:42 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: