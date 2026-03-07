Изложбата "Хендмейд“, представяща творбите на Мима Арсова и Антоанета Георгиева, беше открита в залата на Народно читалище "Ильо войвода 1965“ в Кюстендил, предаде. Събитието беше организирано съвместно с Народно читалище "Христо Ботев 1920“ от село Таваличево.Експозицията представя ръчно изработени произведения, създадени чрез различни техники и материали, които разкриват творческите търсения и индивидуалния стил на двете авторки.Мима Арсова и Антоанета Георгиева показват разнообразни произведения, обединени от любовта към ръчната изработка и желанието да създават красота със собствените си ръце. Всяка от творбите носи частица от техния характер, настроение и вътрешен свят.Различните стилове, материали и изразни средства, използвани от авторките, подчертават богатството и многообразието на изкуството "хендмейд“ и показват неговите възможности да вдъхновява и да създава емоция у публиката.Откриването на изложбата бе в навечерието на 8 март – Международния ден на жената, и е посветено на жената творец, жената майка и жената вдъхновение. Чрез своите произведения авторките отправят послание към всички жени да вярват в себе си, да следват мечтите си и да намират време за творчество и създаване на красота в ежедневието си.