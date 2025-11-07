Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Кюстендилската прокуратура разследва умишлено замърсяване на питейна вода
Автор: Венцислав Илчев 12:19Коментари (0)91
© Фокус
Районна прокуратура – Кюстендил извърши проверка по повод сигнал, подаден от неправителствена организация, относно замърсяване на питейната вода в селата Скриняно и Николичевци, община Кюстендил, съобщиха от Апелативна прокуратура – София.

В хода на проверката, извършена по реда на чл. 145, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, са установени нерегистрирани водоизточници тип кладенци. Констатирано е, че в периода от август до октомври 2025 г. водите от нерегламентираните водоизточници, изградени по поречието на реките Лева и Соволянска Бистрица, са били смесвани с водохващането, за което има издадено разрешение за водовземане от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район“.

Установено е още, че през същия период е било изградено незаконно водоземно съоръжение на река Бистрица чрез преграждане на реката. Част от водите ѝ са били отвеждани посредством помпи по изграден водопровод към шахтов кладенец, в който се е осъществявало смесване на водите на реките Бистрица и Лева.

Въз основа на събраните при проверката данни Районна прокуратура – Кюстендил е образувала досъдебно производство за престъпление по чл. 349, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия орган – да бъде извършен оглед на незаконното водоземно съоръжение на река Бистрица, да се вземат проби от водата от конкретните съоръжения и да се назначат експертизи – химическа, биологична, хидротехническа и трасова.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
10:35 / 05.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
12:20 / 05.11.2025
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
10:35 / 05.11.2025
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
13:17 / 05.11.2025
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
17:43 / 05.11.2025
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
10:37 / 05.11.2025
Актуални теми
Световна черна хроника
51-ото Народно събрание
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: