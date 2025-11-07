Кюстендилската прокуратура разследва умишлено замърсяване на питейна вода

© Фокус Районна прокуратура – Кюстендил извърши проверка по повод сигнал, подаден от неправителствена организация, относно замърсяване на питейната вода в селата Скриняно и Николичевци, община Кюстендил, съобщиха от Апелативна прокуратура – София.



В хода на проверката, извършена по реда на чл. 145, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, са установени нерегистрирани водоизточници тип кладенци. Констатирано е, че в периода от август до октомври 2025 г. водите от нерегламентираните водоизточници, изградени по поречието на реките Лева и Соволянска Бистрица, са били смесвани с водохващането, за което има издадено разрешение за водовземане от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район“.



Установено е още, че през същия период е било изградено незаконно водоземно съоръжение на река Бистрица чрез преграждане на реката. Част от водите ѝ са били отвеждани посредством помпи по изграден водопровод към шахтов кладенец, в който се е осъществявало смесване на водите на реките Бистрица и Лева.



Въз основа на събраните при проверката данни Районна прокуратура – Кюстендил е образувала досъдебно производство за престъпление по чл. 349, ал. 1 от Наказателния кодекс.



Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия орган – да бъде извършен оглед на незаконното водоземно съоръжение на река Бистрица, да се вземат проби от водата от конкретните съоръжения и да се назначат експертизи – химическа, биологична, хидротехническа и трасова.