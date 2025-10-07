Новини
Кюстендилската природа вдъхновява финансовата грамотност на най-малките
Автор: Венцислав Илчев 18:56Коментари (0)72
© Фокус
виж галерията
Второкласници от Начално училище "Свети Климент Охридски“ в Кюстендил се потопиха в света на финансите по един необичаен и вдъхновяващ начин, предаде "Фокус“. Те се срещнаха с автора на детската поредица за финансова грамотност "Пеги и Мози“ – Младен Запрянов, който успя да превърне сложните теми в увлекателно приключение. Инициативата беше на Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“. 

Малките ученици впечатлиха своя гост със знанията си за бюджета, пенсиите, различните начини за разплащане, както и с интереса си към актуалната тема за предстоящата смяна на валутата.

Особено вълнуващ момент от срещата беше откритието, че действието на четвъртата книга от поредицата се развива именно в Кюстендил – в живописната местност сред вековните секвои на Ючбунар. Авторът прочете откъс от книгата, който развълнува децата:

"Преди много години, когато Зелената гора не съществувала, а имало само гол планински склон, тук били посадени първите секвои от мъдреца Митри. Той донесъл шишарките отдалеч, отгледал дърветата и оставил завет – никога да не бъдат нарязани.“

Срещата, проведена в Младежкия център, се превърна не само в урок по финансова култура, но и в ценен разказ за природата, мъдростта и значението на отговорното отношение към бъдещето – личното, финансовото и общото.

Младен Запрянов подари на децата и най-новото издание на "Адвиза“ – "Евро монетите. Книжка със стикери“, с помощта на която всяко дете ще научи повече за изобразените символи върху евро монетите и тяхното значение за всяка една държава.






