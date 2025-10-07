ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кюстендилската природа вдъхновява финансовата грамотност на най-малките
Малките ученици впечатлиха своя гост със знанията си за бюджета, пенсиите, различните начини за разплащане, както и с интереса си към актуалната тема за предстоящата смяна на валутата.
Особено вълнуващ момент от срещата беше откритието, че действието на четвъртата книга от поредицата се развива именно в Кюстендил – в живописната местност сред вековните секвои на Ючбунар. Авторът прочете откъс от книгата, който развълнува децата:
"Преди много години, когато Зелената гора не съществувала, а имало само гол планински склон, тук били посадени първите секвои от мъдреца Митри. Той донесъл шишарките отдалеч, отгледал дърветата и оставил завет – никога да не бъдат нарязани.“
Срещата, проведена в Младежкия център, се превърна не само в урок по финансова култура, но и в ценен разказ за природата, мъдростта и значението на отговорното отношение към бъдещето – личното, финансовото и общото.
Младен Запрянов подари на децата и най-новото издание на "Адвиза“ – "Евро монетите. Книжка със стикери“, с помощта на която всяко дете ще научи повече за изобразените символи върху евро монетите и тяхното значение за всяка една държава.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
11:59 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: