Кюстендилската полиция с редица бързи акции през уикенда

© Фокус Архив През изминалите дни полицейските служители в област Кюстендил са предприели редица действия по различни сигнали и случаи – за притежание на наркотици, кражба, домашно насилие, заплаха за убийство и повреждане на имущество, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Кюстендил. Навременната намеса на криминалистите е довела до бързото установяване на извършителите и предотвратяване на по-тежки инциденти.



В Кюстендил е задържан 40-годишен местен жител за притежание на наркотично вещество. При обиск у него е открита опаковка с MDMA, а видът на веществото е потвърден с полеви тест.



В Дупница служителите на реда разкриха кражба на портфейл с пари и документи от таксиметров автомобил. За извършеното деяние е установен 18-годишен клиент на таксито, който вече е дал обяснения пред разследващите.



За упражнено домашно насилие е задържан 47-годишен мъж от село Невестино, а в село Доброво 46-годишен жител е заплашил свой съсед с убийство по телефона.



Полицията в Дупница работи и по случай на нанесени щети по лек автомобил, чийто прозорец е бил счупен през нощта, докато колата е била паркирана в града. Дежурен екип е извършил оглед на място и са предприети съответните действия по изясняване на инцидента.