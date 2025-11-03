ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендилската полиция с редица бързи акции през уикенда
В Кюстендил е задържан 40-годишен местен жител за притежание на наркотично вещество. При обиск у него е открита опаковка с MDMA, а видът на веществото е потвърден с полеви тест.
В Дупница служителите на реда разкриха кражба на портфейл с пари и документи от таксиметров автомобил. За извършеното деяние е установен 18-годишен клиент на таксито, който вече е дал обяснения пред разследващите.
За упражнено домашно насилие е задържан 47-годишен мъж от село Невестино, а в село Доброво 46-годишен жител е заплашил свой съсед с убийство по телефона.
Полицията в Дупница работи и по случай на нанесени щети по лек автомобил, чийто прозорец е бил счупен през нощта, докато колата е била паркирана в града. Дежурен екип е извършил оглед на място и са предприети съответните действия по изясняване на инцидента.
