|Кюстендилската болница напредва в ортопедията
Възстановяването на пациентките е успешно и едната вече е изписана. Интервенциите са извършени от началника на отделението д-р Костадин Йорданов и неговия колега д-р Николай Пиринчиев. Такъв вид операция се извършва за първи път в болничното заведение в Кюстендил.
"Голям плюс е, че възстановителният период за пациентите е по-къс: връщането им към нормалния и пълноценен живот става по-бързо. Операциите са и по-щадящи за здравето на възрастните пациенти, които са с придружаващи заболявания", коментира началникът на отделението.
Д-р Йорданов допълни още, че оперативното време за извършване на тези интервенции от страна на лекарите също е значително по-кратко. А още един плюс за пациентите е това, че вече няма да им се налага да пътуват до болници в София, понеже този вид ендопротезиране се извършва и в лечебното заведение в град Кюстендил. Лекарите от МБАЛ “Д-р Никола Василиев" извършват целия набор от отропедични и травматологични интервенции, които са залегнали в клиничните пътеки.
Освен необходимия задължителен ценз за извършване на ендопротезиране на тазобедрена и колянна става, д-р Йорданов и д-р Пиринчиев имат дългогодишен и успешен опит в тези операции.
"Запознати сме в детайли с всяко едно усложнение, което може да се случи по време на операцията и знаем как да го предотвратим", успокои д-р Пиринчиев. Той поясни, че при тези дегеративни заболявания единственият начин за лечение е оперативната намеса. “Още на следващия ден, след поставянето на тазобедрената или колянната става, пациентите могат да ходят. Рехабилитационният период е кратък", обясни д-р Пиринчиев.
Двамата лекари споделиха още, че през последните седмици в отделението са извършени и доста други операции на тежки фрактури - счупена раменна става, счупена пета, травми на горен и долен крайник и т.н. “Това се случва благодарение на добрата организация и на нововъведенията в отделението", уточниха травматолозите.
Отделението по “Ортопедия и травматология" вече разполага и с обновена, допълнителна операционна зала, в която ще се извършват по-леките интервенции. “Заради повишения поток от пациенти, имаме нужда от допълнителни помещения. Остават съвсем малко довършителни работи по новата зала, за да започнем да оперираме там", обясниха травматолозите.
