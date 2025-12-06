От днес една от най-известните обществени къпални в страната – "Чифте баня“ в Кюстендил – отваря за жителите и гостите на града нова релакс зона, предаде. Тя ще бъде достъпна за посетители единствено с бански костюми.Другото отделение на банята ще продължи да функционира като традиционна баня по график – един ден за мъжко, един ден за женско отделение.Помещенията са ремонтирани и обновени, като е запазен автентичният стил и атмосфера на сградата. Те се поддържат при стриктни хигиенни стандарти и предлагат не лукс, а комфортна среда за всички желаещи да се възползват от лечебните свойства на кюстендилската минерална вода. Водата в басейните се подменя ежедневно, което гарантира нейните качества."Чифте баня“ е единствената останала в страната с външни водоохладителни басейни, което означава, че както топлата, така и студената вода е минерална.С откриването на релакс зоната се възстановява една от най-старите и ценни традиции на Кюстендил – посещението на минералната баня, която от векове е важна част от здравословния и социалния живот на града.