Кюстендилската "Чифте баня" със зона за релакс
Другото отделение на банята ще продължи да функционира като традиционна баня по график – един ден за мъжко, един ден за женско отделение.
Помещенията са ремонтирани и обновени, като е запазен автентичният стил и атмосфера на сградата. Те се поддържат при стриктни хигиенни стандарти и предлагат не лукс, а комфортна среда за всички желаещи да се възползват от лечебните свойства на кюстендилската минерална вода. Водата в басейните се подменя ежедневно, което гарантира нейните качества.
"Чифте баня“ е единствената останала в страната с външни водоохладителни басейни, което означава, че както топлата, така и студената вода е минерална.
С откриването на релакс зоната се възстановява една от най-старите и ценни традиции на Кюстендил – посещението на минералната баня, която от векове е важна част от здравословния и социалния живот на града.
