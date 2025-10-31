ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Кюстендилска вода" уверява: Водата е чиста и безопасна
Протоколите от пробовземане от централен водоизточник, извършено на 1 октомври 2025 г., сочат пълно съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
"Кюстендилска вода“ ЕООД осъжда опитите за внушаване на притеснение у жителите на града чрез разпространение на невярна информация в общественото пространство.
Само в Кюстендил дружеството извършва средно по 17 проби седмично на водата за питейно-битови нужди. Не са установени отклонения от нормите нито при постоянния, нито при периодичния мониторинг на показателите.
Програмата за мониторинг се изготвя от "Кюстендилска вода“ ЕООД и се одобрява от РЗИ-Кюстендил.
