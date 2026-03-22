Празничната програма за "Кюстендилска пролет“ продължава и днес в Кюстендил, предаде. Тя ще предложи на жителите и гостите на града разнообразие от спортни и творчески инициативи.Районът на Базиликата на "Хисарлъка“ ще се превърне в сцена на изкуство, спорт и пролетно вдъхновение. Началото ще бъде поставено от социалните центрове към Община Кюстендил с творческа работилница, която ще даде възможност на деца и младежи да създадат свои пролетни произведения.Арт клубът към Младежкия център в града също ще се включи с работилницата "Пролет за младите“, в рамките на която участниците ще рисуват върху текстилни торбички и ще създават авторски дизайни, вдъхновени от сезона.Успоредно с това Спортно училище "Васил Левски“ – Кюстендил, съвместно с Община Кюстендил, организира спортен празник. В него ще се включат ученици, учители и треньори, като в програмата са предвидени щафетни и състезателни игри с елементи от различни спортове.Организаторите канят всички жители и гости на Кюстендил да се включат в инициативите и да подкрепят младите таланти. Събитието ще се проведе на едно от емблематичните места в града – района на Базиликата на "Хисарлъка“, което ще допринесе за празничната атмосфера.Инициативата е част от програмата "Кюстендилска пролет“ и обединява изкуството и спорта в едно събитие, посветено на младите хора, енергията и новото начало.