"Кюстендилска пролет" продължава с творчески и спортни събития
Районът на Базиликата на "Хисарлъка“ ще се превърне в сцена на изкуство, спорт и пролетно вдъхновение. Началото ще бъде поставено от социалните центрове към Община Кюстендил с творческа работилница, която ще даде възможност на деца и младежи да създадат свои пролетни произведения.
Арт клубът към Младежкия център в града също ще се включи с работилницата "Пролет за младите“, в рамките на която участниците ще рисуват върху текстилни торбички и ще създават авторски дизайни, вдъхновени от сезона.
Успоредно с това Спортно училище "Васил Левски“ – Кюстендил, съвместно с Община Кюстендил, организира спортен празник. В него ще се включат ученици, учители и треньори, като в програмата са предвидени щафетни и състезателни игри с елементи от различни спортове.
Организаторите канят всички жители и гости на Кюстендил да се включат в инициативите и да подкрепят младите таланти. Събитието ще се проведе на едно от емблематичните места в града – района на Базиликата на "Хисарлъка“, което ще допринесе за празничната атмосфера.
Инициативата е част от програмата "Кюстендилска пролет“ и обединява изкуството и спорта в едно събитие, посветено на младите хора, енергията и новото начало.
Още по темата
Още от категорията
Отмениха празничната програма по случай Рамазан Байрам в Якоруда, заради смъртта на млад човек
Откриха тонове храна без ясен произход в хладилен склад в Хасковс...
20:08 / 21.03.2026
Кюстендил отбелязва официалния си празник в присъствието на Илиян...
08:11 / 21.03.2026
Модернизираха читалищната библиотека в Банско
17:13 / 20.03.2026
Партньорство с Китай влиза в дневния ред на ОбС – Кюстендил
14:26 / 20.03.2026
Спортен пролетен празник в Кюстендил
13:17 / 20.03.2026
