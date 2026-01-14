ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендилска гимназия с акцент върху културното приобщаване
В събитието участваха ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство, ПМГ "Професор Емануил Иванов“ и Спортното училище "Васил Левски“, като в центъра на инициативата бяха детските изяви и творческото участие.
Бяха пресъздадени традициите и обичаите, свързани с подготовката и посрещането на празника Банго Васил, както и музикални изпълнения, чрез които бяха представени традициите, ценностите и обичаите на ромската култура. Участниците от партньорските училища се включиха с музикални изпълнения, творчески поздрави и съвместни изяви, което създаде атмосфера на споделяне, уважение и равнопоставено участие.
Организаторите на събитието посочиха, че активното участие на учениците и ангажирането на училищата, родителите, общността и институциите допринасят за подкрепата на процесите на десегрегация и превенцията на вторичната сегрегация. По думите им подобни инициативи създават условия за реално взаимодействие, диалог и изграждането на приобщаваща образователна среда, основана на уважение, равнопоставеност и споделени ценности.
