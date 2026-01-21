Кюстендилска гимназия отбеляза Международния ден на прегръдката, предаде. Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев“ напомни на кюстендилци, че 21 януари е обявен за Международен ден на прегръдката."С този трогателен жест хората изразяват своята обич и грижа един към друг чрез топлината на прегръдката. Тя може да бъде любов, утеха и подкрепа. Ученическият съвет на ПГИМ за пореден път стопли сърцата на всички нас“, посочиха от гимназията.Началото на празника е поставено през 1986 година в Съединените щати. Идеята бързо набира популярност и се разпространява в много страни, превръщайки се в Световен ден на прегръдката.Инициативата е вдъхновена от желанието да се насърчи близостта между хората, да се преодолеят бариерите на ежедневната отчужденост и да се напомни за значението на емоционалната връзка между хората.