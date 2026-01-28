Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев“ в Кюстендил реализира пореден проект по Програма "Еразъм+“, предадеПроектът е насочен към образователната мобилност и професионалното образование и обучение, като темата му е "Социални политики в бизнеса – ключови умения за млади мениджъри“.Предстои подбор на 20 ученици, които ще участват в 15-дневна мобилност в град Порто, Португалия. Обучението е планирано за месец юни тази година.В рамките на проекта са предвидени практически дейности и обучения, чрез които участниците ще придобият знания и умения за добри управленски практики както в публичната администрация, така и в частните компании. Учениците ще развият и нови професионални компетентности, които ще могат да свържат с реалностите на бизнес средата в България.Освен професионалната подготовка, проектът ще даде възможност на учениците да се запознаят с историята, културата и традициите на Португалия, като по този начин ще обогатят и своята междукултурна компетентност.