Кюстендилска гимназия изпраща ученици на обучение в Португалия
Проектът е насочен към образователната мобилност и професионалното образование и обучение, като темата му е "Социални политики в бизнеса – ключови умения за млади мениджъри“.
Предстои подбор на 20 ученици, които ще участват в 15-дневна мобилност в град Порто, Португалия. Обучението е планирано за месец юни тази година.
В рамките на проекта са предвидени практически дейности и обучения, чрез които участниците ще придобият знания и умения за добри управленски практики както в публичната администрация, така и в частните компании. Учениците ще развият и нови професионални компетентности, които ще могат да свържат с реалностите на бизнес средата в България.
Освен професионалната подготовка, проектът ще даде възможност на учениците да се запознаят с историята, културата и традициите на Португалия, като по този начин ще обогатят и своята междукултурна компетентност.
