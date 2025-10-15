ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кюстендилка в измамна схема с кредити
В хода на предприетите действия бил изяснен механизмът, ползван от двете жени - 33-годишна от Кюстендил и 68-годишна от Благоевград. В процеса на работа е установено, че те публикували обяви в социална мрежа за отпускане на кредити на лица с лоша кредитна история.
При проявен интерес от потенциални кредитополучатели, започвала кореспонденция в приложение, а не след дълго комуникацията продължавала по телефон. Те заблуждавали търсещите кредит, че парите ще им бъдат отпуснати, ако предварително, чрез бюро за парични преводи, преведат процент от сумата като "такса одобрение“.
Веднага след получаване на парите, кореспонденцията с кандидатите за кредит спирала.
Извършени са полицейски действия в условията на неотложност - обиск по реда на НПК на двете жени и претърсване и изземване на три адреса в Кюстендил, Бургас и с. Румянцево. Намерени и иззети са SIM карти, мобилни телефони, пластики, бележки, тефтери и др.
Разпитани са свидетели. Двете жени са задържани за срок до 24 часа по реда на ЗМВР.
Продължава работата за установяване на съпричастността им и към други подобни измами на територията на цялата страната. Според събраните към момента данни над 30 човека са пострадали от разследваната престъпна дейност.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
14:37 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: