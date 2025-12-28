ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендилка с критика към ветеринарната помощ по празниците
© Илюстративна снимка
"На Коледа кучето ми пострада сериозно. И какво се оказа? В областен град като Кюстендил няма нито един дежурен ветеринарен лекар, който да работи по празниците. Това нормално ли е? В други, по-малки и близки градове има дежурни ветеринари, а ние – областен град – сме оставени напълно без каквато и да е спешна помощ за животните си“, сподели кюстендилката.
Тя е била принудена да закара кучето си за операция в Благоевград. "Там беше пълно с хора и домашни любимци, непрекъснато постъпваха пациенти с различни проблеми. И въпреки огромната натовареност, ветеринарните лекари бяха всеотдайни, внимателни и човечни към всяко едно животно. Така трябва да бъде“, посочи жената.
По думите ѝ домашните любимци не избират кога да пострадат – това не е лукс, а необходимост и отговорност. Поради тази причина, според нея, трябва да има дежурни ветеринарни специалисти и по време на празничните дни.
