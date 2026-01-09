ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендилка намери нещо опасно в гардероба си
Илюстративна снимка
54-годишна жена е открила пистолета по време на разчистване на жилището в гардероб, при извършения оглед на адреса оръжието е иззето.
За случая е уведомена прокуратурата.
