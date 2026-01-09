Полицията в Кюстендил разследва притежание на пистолет без разрешение, съобщиха от пресцентъра на. Досъдебното производство е образувано за незаконно притежание на огнестрелно оръжие.54-годишна жена е открила пистолета по време на разчистване на жилището в гардероб, при извършения оглед на адреса оръжието е иззето.За случая е уведомена прокуратурата.