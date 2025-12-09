83-годишна жена от Кюстендил е станала жертва на телефонна измама, съобщиха от пресцентъра на. Тя и синът ѝ са подали сигнал в полицията, че около два часа по-рано са получили телефонно обаждане от мъж, представил се за лекар.Измамникът поискал парична сума за извършване на спешна операция на сина, която трябвало да бъде направена в болница в Дупница. Подведена от разговора и уплашена за здравето на близкия си, жената реагирала незабавно и хвърлила 7000 лева през терасата на жилището си.По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата. Работата по установяване на извършителите продължава.