Кюстендилец влезе в затвора заради наркотици
С окончателния съдебен акт подсъдимият е признат за виновен, че без надлежно разрешително, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държал високорискови наркотични вещества.
Окръжният съд изцяло е споделил мотивите на първата инстанция, с които е отказано прилагането на привилегирования състав по чл. 354а, ал. 5 от Наказателния кодекс. Според магистратите, въпреки малкото количество и ниската стойност на наркотичните вещества, случаят не може да бъде определен като "маловажен“, тъй като не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обичайните престъпления от този вид.
Съдът отчита и завишената обществена опасност на дееца, който е осъждан многократно, включително за сходни престъпления. Като смекчаващо отговорността обстоятелство е отчетено съдействието му по време на разследването.
Решението на Окръжен съд – Кюстендил е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
