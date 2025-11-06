Кюстендилци сключват брак след 30

© Фокус Архив Бракът остава важна стъпка за жителите на Кюстендилско, предаде "Фокус“. По данни на Териториално бюро – Югозапад, през 2024 година са сключени над 300 брака, докато разводите бележат спад.



Точната статистика показва, че през миналата година в област Кюстендил са регистрирани 318 юридически брака, като коефициентът на брачност е 3.0‰. От всички сключени бракове 79.6% (или 253) са в градовете.



Най-голям дял от новобрачните са двойките във възрастовата група 25–29 години – 20.1% от мъжете и 22.6% от жените. Следват възрастовите групи 40–49 години (17.9% от мъжете и 17.0% от жените) и 30–34 години (20.1% от мъжете и 13.5% от жените).



Средната възраст при сключване на първи брак е 34.7 години за мъжете и 30.8 години за жените.



Броят на разводите през 2024 г. е 161, което представлява намаление с 6.4% спрямо предходната година. От всички прекратени бракове 74.5% са на семейства, живеещи в градовете.



Най-често се разтрогват бракове между двойки във възрастовия интервал 40–49 години – 30.4% от мъжете и 35.4% от жените попадат в тази група.