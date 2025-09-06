Новини
Кюстендилци честваха 140 години съединена България
Автор: Венцислав Илчев 15:43Коментари (0)76
© Фокус
виж галерията
В Кюстендил тържествено беше отбелязана 140-годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, предаде репортер на "Фокус“. На Арката на площад "Велбъжд“ присъстваха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, областният управител на Кюстендилска област инж. Методи Чимев, председателят на Общински съвет – Кюстендил Димитър Велинов, народните представители Христо Терзийски, Николай Златарски и Димчо Димчев, духовници, общински съветници, представители на общински и държавни структури, членове и симпатизанти на политически партии и неправителствени организации, много граждани, футболни привърженици.

Отбелязването на годишнината от едно от най-величавите събития в българската история започна с приемането на почетен караул, даден от 3-то бригадно командване на Сухопътни войски – Благоевград. Последва издигане на националния трибагреник. Българският химн беше изпълнен он Професионалния духов оркестър към Община Кюстендил. Към почетния караул се включиха и членове на клуб "Традиция“ към читалище "Генерал Владимир Заимов“.

Директорът на Регионален исторически музей "Акад. Йордан Иванов“ – Валентин Дебочички изнесе слово, посветено на една от най-гордите дати в българската история. "Осъщественото преди 140 години Съединение на Княжество България и Източна Румелия е едно най-значимите и велики събития в новата история на България. То има огромно историческо, политическо и социално значение. Съединението е първата победа на българската дипломация и военна сила, след Освобождението, което доказва пред целия свят готовността на българския народ да се бори за своята независимост и единство“, каза Валентин Дебочички.

По думите на историка Съединението променя геополитическата карта на Балканите и поставя основите на борбите за бъдещето обединение на страната. Съединението укрепва националната идентичност и създава предпоставките за бъдещето икономическо и културно развитие на страната.

Пред паметника "Булаир“ бяха поднесени венци и цветя, в знак на почит за загиналите във войните за национално освобождение и обединение.

"Днес заедно честваме една от най-гордите дати в българската история – 6 септември, Денят на Съединението. Това е празник, който ни напомня, че силата на българския народ винаги е била в неговото единство. Преди 140 години нашите предци доказаха, че когато сме заедно и вярваме в една кауза, можем да преодолеем всяко препятствие и да извоюваме правото си на достойно бъдеще“, каза кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

Празничната програма завърши с концерт на Детския радиохор на Българското национално радио с диригент Венеция Караманова.

