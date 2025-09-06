ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кюстендилци честваха 140 години съединена България
Отбелязването на годишнината от едно от най-величавите събития в българската история започна с приемането на почетен караул, даден от 3-то бригадно командване на Сухопътни войски – Благоевград. Последва издигане на националния трибагреник. Българският химн беше изпълнен он Професионалния духов оркестър към Община Кюстендил. Към почетния караул се включиха и членове на клуб "Традиция“ към читалище "Генерал Владимир Заимов“.
Директорът на Регионален исторически музей "Акад. Йордан Иванов“ – Валентин Дебочички изнесе слово, посветено на една от най-гордите дати в българската история. "Осъщественото преди 140 години Съединение на Княжество България и Източна Румелия е едно най-значимите и велики събития в новата история на България. То има огромно историческо, политическо и социално значение. Съединението е първата победа на българската дипломация и военна сила, след Освобождението, което доказва пред целия свят готовността на българския народ да се бори за своята независимост и единство“, каза Валентин Дебочички.
По думите на историка Съединението променя геополитическата карта на Балканите и поставя основите на борбите за бъдещето обединение на страната. Съединението укрепва националната идентичност и създава предпоставките за бъдещето икономическо и културно развитие на страната.
Пред паметника "Булаир“ бяха поднесени венци и цветя, в знак на почит за загиналите във войните за национално освобождение и обединение.
"Днес заедно честваме една от най-гордите дати в българската история – 6 септември, Денят на Съединението. Това е празник, който ни напомня, че силата на българския народ винаги е била в неговото единство. Преди 140 години нашите предци доказаха, че когато сме заедно и вярваме в една кауза, можем да преодолеем всяко препятствие и да извоюваме правото си на достойно бъдеще“, каза кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.
Празничната програма завърши с концерт на Детския радиохор на Българското национално радио с диригент Венеция Караманова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 83
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
14:39 / 04.09.2025
Анализ: Едва 4–6 линейки за целия град и околните села в Благоевград
12:23 / 04.09.2025
Разлог с първите си "умни" пейки
12:43 / 04.09.2025
Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
18:50 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: