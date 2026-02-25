Огнян Атанасов, предаде репортер на ФОКУС. По думите му инициативата е стратегическа не само за развитието на общината, но и на целия регион.
Проектът е част от Териториалния план за справедлив преход, по който се предвижда директно европейско финансиране на стратегически инициативи. На този етап са подбрани два проекта в страната – на Стара Загора и на Кюстендил. Те са предложени за изготвяне на методология и критерии за оценка, за да станат допустими за кандидатстване. Кюстендилският проект вече е представен пред Европейска инвестиционна банка, Световна банка и представители на Европейска комисия.
Кметът посочи, че на територията на областта има над 19 хиляди декара черешови насаждения, над 5 хиляди декара сливови градини и приблизително толкова ябълкови масиви, което определя региона като водещ в овощарството.
Проектът се разработва повече от година и вече е представен пред Министерството на икономиката и Министерството на енергетиката. Той предвижда изграждането на специализирана база, в която земеделските производители ще могат да съхраняват плодовете в хладилни помещения, да ги сортират и опаковат. Ще бъде създадена и дигитална платформа за директно договаряне с търговци на едро и дребно, с цел да се ограничат посредниците.
В рамките на инициативата се предвижда изграждането на научни лаборатории със съдействието на партньорите – Университет по хранителни технологии – Пловдив, Институт по земеделие – Кюстендил и Институт по консервна промишленост – Пловдив.
Проектът има и силен екологичен компонент. Планира се изграждането на соларни навеси и инсталирането на фотоволтаични панели върху покривите на сградите, което ще намали разходите за електроенергия и ще повиши конкурентоспособността на местната продукция.
Основната цел е съкращаване на веригата на доставки при плодовете, зеленчуците и други стоки, произведени на територията на област Кюстендил, както и осигуряване на нови пазари и по-добра цена за местните производители.
