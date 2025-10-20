Кюстендил взема мерки срещу вредители

© Фокус Архив Община Кюстендил стартира тази вечер мащабна акция срещу вредителите по тревните площи в града, предаде "Фокус“. Специализираната обработка ще започне след 20.00 ч. и ще обхване големи територии в рамките на областния център. Дезинсекцията ще се извършва с многофункционален генератор за влажна аерозолна обработка от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, подходящ за работа в различни терени.



За третирането ще се използва препаратът "Айкън 10 СК“, чийто карантинен срок е 24 часа. Препаратът е съобразен с изискванията за безопасност, но е важно гражданите да спазват указанията, свързани с времето на действие.



Община Кюстендил и изпълнителната фирма призовават собствениците на пчелни кошери да вземат необходимите мерки за защита на пчелите си по време на пръскането и в следващите 24 часа, тъй като препаратът може да бъде опасен за насекомите.



При неблагоприятни метеорологични условия, обработката ще бъде отложена и ще се извърши в първия възможен работен ден.